Biographie

Bricoleur de génie comme Lee "Scratch" Perry, King Tubby est autant que ce dernier l'inventeur du dub moderne. Il intervient comme ingénieur du son et producteur tout au long des années soixante-dix pour des producteurs et des artistes comme Bunny Lee, Augustus Pablo, Johnny Clarke, Yabby You, Horace Andy, Linval Thompson, et bien sûr Lee "Scratch" Perry. Surtout, il inspire des producteurs du monde entier qui s'empressent de s'inspirer de ses techniques. Dub from the Roots (1975), King Tubbys Meets Rockers Uptown (1976), et Dangerous Dub (1981) figurent en tête de ses meilleures productions. Son assassinat pour des raisons crapuleuses le 6 février 1989 prive la musique d'un de ses plus formidables innovateurs. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015