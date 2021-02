Biographie

Kingdom Street est un duo musical composé de Pamela Lajoie et Patrick Donovan. Les deux artistes sont d’abord et avant tout deux grands complices passionnés par la musique, le son et l’image. Depuis 2017, ils créent une électro pop urbaine qui allume un public toujours plus grand grâce à des succès comme Slowly Dancing (30 semaines au top 30 radio) et Love à donner. Auteurs-compositeurs-interprètes, producteurs, réalisateurs et amoureux de photo et de vidéo, ils sont attirés par tous les aspects de la création artistique. Née dans la région de Montréal, Paméla commence très tôt à chanter. Sa voix attire d’abord l’attention du compositeur chevronné Germain Gauthier, derrière les succès de Diane Dufresne, Roch Voisine et Nanette Workman. Il la présente à son cousin Pierre Gauthier qui la mène au sommet des palmarès dès l’âge de 14 ans avec son disque 120 milles à l’heure. Cet album lui permet de travailler notamment avec Sonny Black (Corneille, K-Maro) et Johnny Williams (Lorie). Repérée par le célèbre chanteur et producteur Akon lors d’un showcase en 2008, elle devient la première artiste francophone signée par cette icône de la musique. Ils enregistrent ensemble le duo Le sang des innocents et elle chante en première partie de ses spectacles. À Los Angeles, elle fait plus tard la rencontre des prestigieux auteurs-compositeurs David Foster et Diane Warren qui confirmeront son désir d’écrire des chansons. Patrick, quant à lui, est bien établi dans le milieu pour avoir entre autres travaillé comme compositeur et réalisateur pour plusieurs artistes internationaux, dont Mohombi, Marieme et Makassy. Dès son plus jeune âge, il démontre un amour marqué pour la musique en imitant ses idoles de l’époque comme Michael Jackson, Bryan Adams et les Backstreet Boys. Après avoir assisté à un concert punk rock à l’adolescence, il supplie sa mère de lui acheter une guitare, ce qui changera sa vie! Il passe des journées entières à jouer et surtout, à composer des chansons. Voulant enregistrer lui-même ses compositions, il reçoit en cadeau une carte de son de son grand-père. Patrick conçoit alors ses premiers projets audio et découvre aussitôt une nouvelle passion! De fil en aiguille, à l’âge adulte, il entreprend l’ouverture officielle de son studio d’enregistrement professionnel à Québec. Les collaborations se multiplient avec plusieurs artistes québécois reconnus comme Automat, Final State, Jeffrey Piton et Mélissa Bédard. En découvrant la voix de Paméla, par l’entremise d’un ami commun, il lui propose d’enregistrer une chanson. La chimie est au rendez-vous et ils ne se quitteront plus! De la composition à la réalisation de vidéoclips, de la photo à la mise en scène, Pam et Pat s’impliquent à tous les niveaux en tant que créateurs, mais aussi comme producteurs. Qu’ils chantent entourés de musiciens et de danseurs, ou encore en formule DJ, leurs spectacles transportent les foules dans une ambiance survoltée. Leur son et leur énergie les ont menés sur plusieurs scènes, notamment en première partie du rappeur Flo Rida en 2019. L’univers de Kingdom Street n’a pas de frontières!