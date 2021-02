Biographie

À l'origine considéré comme " la version sudiste des Strokes " pour sa résurrection et sa réinvention du rock & roll sudiste, le groupe Kings of Leon s'est progressivement transformé en ensemble rock expérimental au cours des années 2000. Ils font leurs débuts en 2003 avec le maxi Holy Roller Novocaine, dont le mélange de rock boogie cru et brut est exploré davantage par la suite sur leur premier opus, Youth & Young Manhood. Le groupe connaît une popularité immédiate en Grande-Bretagne, où ils seront plus tard certifiés platine, bien que leur succès reste mitigé dans leur pays. Tandis que le groupe explore différentes textures soniques sur les albums suivants, en particulier sur Because of the Times en 2007 et Only By the Night en 2008, ces liens ténus qui les unissaient à the Strokes finissent par disparaître. © Andrew Leahey /TiVo