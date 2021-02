Biographie

Kinny est une chanteuse canadienne née à Vancouver et installée en Norvège depuis plus de dix ans. Elle s'est fait connaître grâce à son style mélangeant la soul avec des rythmiques plus contemporaines comme le trip hop. Ancienne chanteuse d'opéra, elle monte son premier groupe au Canada en 2000, Third Eye Blue. Le succès est rapide et lors d'une tournée en Norvège, Kinny décide de s'installer définitivement à Bergen. Elle y rencontre les producteurs Espen Horne et Quantic; leur collaboration donne naissance à Forgetting To Remember en 2005. Remarquée en Angleterre, Kinny publie son premier album solo Idle Forest Of Chit Chat en 2009 et Can't Kill a Dame With Soul en 2012. © ©Copyright Music Story Benjamin Mathieu 2015