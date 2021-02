Biographie

S'inscrivant dans la lignée du jeu théâtral efféminé d'Alice Cooper et du glam rock négligé de the New York Dolls, Kiss devient une idole de la jeunesse américaine dans les années 70. La plupart des jeunes sont davantage séduits par le look de Kiss que par leur musique. Affublé de costumes outrageusement extravagants et de maquillage, le groupe met en scène des shows captivants dans lesquels ils utilisent de la neige carbonique, des fumigènes, des systèmes d'éclairage élaborés, et crachent du sang et du feu. Mais il ne faut pas mépriser la musique de Kiss. Mélange commercialement puissant de hard rock emblématique au rythme martelant ponctué par des accroches mélodiques, leur musique a jeté les jalons à la fois du rock de stade et du pop-métal qui domineront le rock à la fin des années 80. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo