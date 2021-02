Biographie

Avec Kitaro c'est tout le zen de l'Asie qui fait irruption dans la musique électronique. Ce pionnier japonais du new age, encouragé par Klaus Schulze en personne, sort Astral Voyage en 1978 et devient célèbre en 1980 avec Silk Road l'un des grands classiques du genre. Il ne manque pas de donner une suite à ce chef d'oeuvre avec Silk Road II (1980), Silk Road III (1981), et Silk Road IV (1983). Extrêmement prolixe Kitaro enregistre des dizaines d'albums qui se vendent par millions à travers le monde. Parmi ses réussites il faut citer Silver Cloud (1986), The Light of the Spirit (1987), Dream (1992) avec Jon Anderson, ou encore Ancient en 2001. Kitaro entend diffuser un message de paix et d'universalité à travers une musique qui relaxe l'esprit et favorise la méditation. Sacred Journey of Ku-Kai, Volume 4 en 2010 est son cinquante-troisième enregistrement nominé aux Grammy Awards, qu'il a remporté à une reprise en 2001. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015