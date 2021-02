Biographie

Emmenée par la dynamique chanteuse Chloe Chaidez, Kitten est une formation américaine née en en 2009 et mêlant revival post-punk, rock alternatif et pop synthétique en une recette rythmée et dansante. Un premier maxi, Sunday School, voit le jour en 2010 alors que Chaidez n'a encore que 15 ans, suivi deux ans plus tard par un second maxi, Cut It Out. Le premier opus éponyme de Kitten, voit quant à lui le jour en 2014, porté par les singles "G#", "Like a Stranger" et "Doubt". © Olivier Duboc /TiVo