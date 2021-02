Biographie

Né des années après que leurs influences majeures aient péri, la fratrie britannique Durham se met à pratiquer son mélange anachronique de rockabilly, de jump jazz et de country blues au milieu des années 2000 alors que la plus jeune sœur, la chanteuse et percutionniste Kitty n'a pas atteint l'adolescence. Bien qu'issus d'une famille de musiciens avec un père producteur et une mère ex-batteuse des Raincoats, Lewis et ses soeurs Kitty et Daisy font preuve d'une démarche d'une sincérité désarmante dépassant les notions d'âge et de pédigrée. La présence scénique originale du groupe lui vaut un public fidèle dès la fin de la décennie et le trio livre son premier effort éponyme en 2008, suivi par Smoking in Heaven (2011) puis The Third (2015). © TiVo