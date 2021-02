Biographie

Kitty Wells était une grande reine de la country music. Elle fut la première chanteuse de country à décrocher une première place dans les charts, en 1952, avec It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels, tubesque hit qui fera d'elle une véritable star. Jusqu'au milieu des années 60, Kitty Wells plafonnera d'ailleurs régulièrement dans les charts country. Les ventes de ses enregistrements seront telles qu'elle entrera dans le Top 6 des plus importantes « vendeuses », aux côtés de Dolly Parton, Loretta Lynn, Reba McEntire, Tammy Wynette et Tanya Tucker. En 1976, Wells fut intronisée au Country Music Hall of Fame.