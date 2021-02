Biographie

La house s'inspire régulièrement des tubes du passé, que ce soit le disco des années 80 ou l'eurodance des années 90. Le DJ allemand Klaas se fait une spécialité de rénover des bombes des années 90. Après avoir participé au remix et au succès de « Infinity » par Guru Josh Project en 2008, il s'attaque au « What Is Love » de Haddaway en 2010. Pour ce titre, n° 1 des ventes en 1992 en France, Klaas collabore avec Haddaway lui-même. « What Is Love 2K9 », entre n° 5 au top en janvier 2010 après avoir régné sans partage sur le hit des clubs. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015