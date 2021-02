Biographie

Formé fin 2012, le duo français Klingande célèbre une electro frétillante comparable à celle produite par Bakermat ou Wankelmut. Les sonorités à la fois sophistiquées et dansantes éclatent sur le single « Jubel » sorti en avril 2013. Ce titre et « Punga », qui est la seconde piste du single, font l'objet d'un beau buzz et apparaissent dans les deux cents titres classés dans les charts français. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015