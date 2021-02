Biographie

Né en 2000 et issu des quartiers d'Evry, le rappeur français Koba LaD (ou Koba LaDébrouille) évolue dans un premier temps dans le groupe Seven Binks avant de signer chez Def Jam France pour la publication du maxi Ténébreux puis des singles "Train de vie", "J'encaisse" et "La C", menant à la parution d'un premier album fin 2018, VII, défendu par le titre "Oyé". © TiVo