Biographie

Né le 11 juin 1997 de parents haïtiens émigrés aux Etats-Unis, Dieuson Octave alias Kodak Black grandit à Pompano Beach, en Floride et se fait renvoyer dès l'école primaire pour bagarre. Lors d'une adolescence délinquante, il participe à plusieurs groupes de rap sous le pseudonyme J-Black, Brutal Yungenz et The Kolyons. En 2013 sort sa première mixtape Project Baby, dans laquelle il décrit son quotidien violent. L'année suivante, le titre « SKRT »?, extrait de sa deuxième mixtape Heart of the Projects, est partagé par Drake. Il ouvre à Kodak Black les portes du label Atlantic qui diffuse la mixtape Institution, suivie d'une collaboration avec French Montana (« Lockjaw »?) et d'une quatrième mixtape, Lil B.I.G. Pac. En 2017 paraît son premier album Painting Pictures, classé n°3 au Billboard, auquel participent Jeezy, Future et Young Thug. La même année suit la mixtape Project Baby 2. Du rap sudiste des débuts, Kodak Black passe à un style proche du R&B sur la mixtape Heart Kodak Black (2018, n°25). Condamné à une année de prison, en partie déjà effectuée, Kodak Black est libéré au bout de quatre mois. Il revient à la musique avec le titre « If I'm Lyin' I'm Flyin' »? et l'album Dying to Live (2018).