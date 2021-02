Biographie

Nouveau venu de la scène electro néerlandaise Koen Groenveveld ne tarde pas à faire remarquer son talent. Sa version de « The Rockafeller Skank » de Fatboy Slim s'impose d'emblée comme une merveille. Sa science des filtres donne une nouvelle vision de ce titre, lui conférant un côté sombre des plus inattendus. Nul doute que Koen Groeneveld n'est qu'au début d'une carrière de remixeur/producteur des plus prometteuses. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015