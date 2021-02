Biographie

Originaire de Marseille, le rappeur français KOFS apparaît sur la scène locale au milieu des années 2000, mettant sur pieds le projet Click 11.43 avec Naps et Sahime. Repéré par le grand public à la faveur de son titre "Trakeur" publié sur le Capo dei capei d'Alonzo en 2015, le MC est en outre remarqué à l'écran dans le film Chouf (2016) et participe à la bande originale des films Taxi 5 et Les Déguns en 2018, année de parution de ses deux premiers projets pour Capitol, Kofs et V. © TiVo