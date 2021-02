Biographie

Kojak fut l’une des figures emblématiques de l’electro française depuis la fin des années 90. Plus éclectique que l’estampillage house dont le groupe a été affublé à ses débuts, Kojak a en deux albums (Crime in the City et Every Room on Every Floor) su prouver que sa palette sonore pouvait s’aventurer dans des contrées plus trip hop et dance… © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015