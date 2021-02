Biographie

De son vrai nom Felix Blume (né à Friedberg le 3 août 1984), Kollegah est l'un des rappeurs allemands les plus connus. Révélé lors de concours de rap en 2004, il réalise sa première mixtape Zuhältertape l'année suivante et signe avec le label Selfmade Records quelques mois après. Son premier album, Alphagene (2007), reçoit un bon accueil. Kollegah varie les styles au fil des enregistrements et publie dans la foulée, en 2008, un deuxième album à son nom. Il connaît un succès croissant, pour ses titres mais aussi les polémiques entre les artistes du label Aggro Berlin dont il fait partie. En 2009, il réalise une mixtape commune avec Farid Bang, Jung Brutal Gutaussehend, puis se concentre sur ses études de droit. Il revient en 2011 avec l'album Bossaura, puis retrouve Farid Bang pour donner une suite à leur projet : Jung Brutal Gutaussehend, Vol. 2 se classe numéro un des ventes allemandes. Deux autres volumes suivront en 2017 et 2018, dont le dernier baptisé Platin war Gestern. En 2014, son quatrième album personnel King se classe numéro un, à l'instar de la mixtape Zuhälter Tape Volume 4 (2015) et de Imperator (2016). Paru en 2018, l'album Monument voit sept de ses extraits classés. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019