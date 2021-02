Biographie

Née à Bakersfield, Californie en 1993 la formation nu metal Korn constitue l'un des leaders du mouvement sur la côte ouest aux côtés des Deftones, livrant un mélange cathartique de metal en fusion, de groove hip-hop tordu et de noirceur new wave notamment axé autour de la basse ronflante de Reginald Arvizu, et servant de canevas aux textes sombres et torturés d'un Jonathan Davis alternant scansion et hurlements de désespoir. Trouvant dès son premier effort éponyme de 1994 un écho au sein de la jeunesse du moment, le groupe enchaîne une série d'albums remarqués parmi lesquels Follow the Leader (1998) ou Issues (1999). Comptant parmi les rares vétérans du genre, les américains livrent leur treizième album en 2019 avec The Nothing. © TiVo