Biographie

Kosheen est un trio de trip hop et de rock alternatif né à la fin des années 1990. Originaire de Bristol, la bande emmenée par Darren Beale alias Decoder s'inscrit dans la lignée de quelques pionniers du genre tels que Portishead ou Massive Attack dès la publication de son premier effort en 2001, Resist. Avec Kokopelli (2003) et Damage (2007), Kosheen ne cesse d'enthousiasmer la critique. Tandis que l'année 2012 annonce la création du propre label du groupe et la livraison d'un quatrième album intitulé Independence. © ©Copyright Music Story Eva Sauphie 2015