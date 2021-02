Biographie

Créé en 1982 par les producteurs Anfrando Maiola, Alessandro Zanni, Stefano Cundari (1960-1993), le groupe italien Koto réalise plusieurs productions d'italo-disco et de pop synthétique pour le compte du label Memory Records, dont le titre « Chinese Revenge » qui devient un hit mineur en Allemagne. Le trio, qui écrit d'autres succès pour les groupes Baby's Gang et Hipnosis, poursuit avec des titres comme « Visitors », « Japanese War Game » et « Jabdah », qui se classe n°23 en Allemagne, n°11 en Suisse et représente son plus grand succès. En 1988, Koto connaît un nouveau hit avec « Dragon's Legend » (n°20 aux Pays-Bas) et recrute le compositeur néerlandais Michel van der Kuy avant de se séparer en 1990. C'est à ce moment là que Koto est redécouvert à la faveur d'albums et de compilations publiés par le label allemand ZYX Records, qui a acquis les droits des morceaux. Cette engouement posthume ne profite guère à Stefano Cundari, qui décède d'un cancer en 1993. En 2001, Anfrando Maiola reprend le nom de Koto et oeuvre avec Roberto Bisca et Alex Cundari pour une série de nouveaux titres orientés vers la techno du moment. En 2015 sort la compilation Greatest Hits & Remixes.