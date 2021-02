Biographie

Né en 1989 et issu de Ris Orangis, le rappeur et producteur français Kpoint apparaît au milieu des années 2010, livrant des featurings sur le Brikrav Tour de Juicy P ("Danse avec les loups (Remix)") ou L'Histoire commence d'Alrima ("Fimby") avant, dès 2016, de publier une série de singles et un titre pour la compilation Booska Pefra 3 ("BoosKpoint"). Ayant pour particularité d'intégrer d'occasionnelles guitares à sa recette trap, le MC publie un premier projet en 2017 sous le titre Trap'N'Roll, suivi en 2019 par Temps additionnel, porté par le single "Ma 6T a craqué (featuring Ninho)" et entré en 52ème position des charts hexagonaux. © TiVo