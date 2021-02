Biographie

Né à Düsseldorf autour de Ralf Hütter et Florian Schneider sur les cendres de la formation krautrock Organisation, signataire de l'unique Tone Float (1970), le projet synthpop allemand Kraftwerk s'impose avec une recette novatrice entièrement basée sur l'utilisation de synthétiseurs, prenant ses distances avec les expérimentations psychédéliques de ses contemporains à la faveur de compositions à la fois mélodiques et d'une rigueur toute mécanique sans se départir d'une certaine contemplativité. Dès 1974, avec Autobahn, Kraftwerk entame jusqu'à 1981 une série de classiques à l'influence énorme sur les décennies suivantes et jusque dans le prochain millénaire, égrénant des titres tels que "Radioaktivität" (1976), "Trans Europa Express" (1977), "Das Model" (1978) ou "Computer Love" (1981). En 2017, Kraftwerk revisite son catalogue avec le gargantuesque live 3-D The Catalogue, porte d'accès idéale pour les béotiens. © TiVo