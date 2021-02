Biographie

Krewella est un trio d'electro dance formé en 2007 à Chicago (Illinois). Son style qui conjugue house et dubstep fait l'unanimité dès l'EP Play Hard en juin 2012. Le trio s'impose en 2013 avec les titres « Alive » et « Live for the Night » qui séduisent les clubbers, de San Francisco à Paris. L'album Get Wet sort en septembre 2013 et atteint la huitième place du Billboard. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015