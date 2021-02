Biographie

Les vétérans du metal helvète, trente ans de carrière tout de même, sont comme un bon cru valaisan, ils vieillissent bien. Formé en 1974, Krokus a d'abord fait partie des nombreux groupes fortement influencés par Deep Purple et AC/DC. Après des débuts plus que mitigés, Krokus cartonne enfin avec Metal Rendez-Vous (1980). Krokus s'ouvre surtout les portes du lucratif marché américain, The Blitz est classé n° 31 au Billboard en 1984. Sans jamais réussir de chef d'oeuvre, ni d'album marquant, Krokus s'inscrit dans le paysage du metal comme un groupe de pur divertissement. Les derniers albums de Krokus figurent parmi les meilleurs de sa discographie, surtout Hellraiser (2008) et Hoodoo (2010). Dirty Dynamite est son dix-septième opus en 2013.