Biographie

Actif depuis 1973, le Kronos Quartet est devenu une institution de la musique moderne, avec plus de sept cents oeuvres de commande à son crédit, pour des compositeurs d'avant-garde comme Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass ou Arvo Pärt. Le quatuor créé par le violoniste David Harrington dans une large gamme de genres allant des musiques du monde au domaine contemporain en passant par les musiques électroniques et l'école minimaliste. Parmi ses principales oeuvres personnelles ou interprétations figurent White Man Sleeps (1987), Different Trains de Steve Reich (1989, détenteur d'un Grammy Award), Nuevo (2002) et la Suite lyrique d'Alban Berg (2003, deuxième Grammy Award) ainsi que les bandes originales des films Heat (1995) avec Michael Brook, Brian Eno et Elliot Goldenthal, et Requiem for a Dream (2000) et The Fountain (2006), de Clint Mansell. En 2014 paraissent simultanément A Thousand Thoughts et Kronos Explorer Series. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018