Biographie

Kris Parker débute sa carrière lorsqu'il rencontre Scott Sterling (alias Scott La Rock), avec qui il fonde Boogie Down Productions (BDP), dont le fameux Criminal Minded sort en 1986. C'est en 1993 qu'il débute une carrière solo sous le nom de scène de KRS-One. De collaborations en disques personnels remarqués, il reste l'un des grands noms de la scène new-yorkaise et le tenant d'un rap politique et social fidèle à une certaine éthique hip-hop à l'ancienne. © ©Copyright Music Story Music Story 2015