Biographie

Les Suisses de Kruger dévastent tout sur leur passage depuis 2002 et l'intense Built for Speed . Adepte d'un death metal lourd et sans concessions, Kruger se signale de nouveau avec Cattle Truck en 2004, puis Redemption through Looseness en 2007. Le puissant For Death, Glory and the End of the World sort en 2010, et risque fort de contribuer à élargir leur audience. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015