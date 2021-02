Biographie

Le septuor pop/rock tchèque Krystof associe des styles variés (ska, reggae, folk balkan, etc.) avec le rock moderne pour créer un son qui lui a valu beaucoup de succès dans son pays d'origine. Les membres Richard Krajco (chant, guitare), Evzen Hofmann (guitare), Nikolaj Atanasov Arichtev (basse), Nikos Petros Kuluris (saxophone), Nikolaos Grigoriádis (trompette), Ondrej Kyjonka (trombone) et Jakub Dominik (batterie) ont publié leur premier album, Mikrokosmos, en 2004. L’album suivant a été une réussite, il s’intitule Rubikon, et est paru en 2007. Cette année, le groupe a également publié l'album numéro un Polocas. © Chris True /TiVo