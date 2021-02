Biographie

Niles Hollowell-Dhar, plus connu sous le nom de KSHMR naît à Berkeley en Californie, le 6 octobre 1988. Après avoir quitté le duo The Cataracs, spécialisé dans le hip-hop et l'indie pop, il entame une carrière de DJ et producteur en 2013 sous le nom de KSHMR, parfois connu par son surnom, Cyranizzy. Il publie son premier simple, « Megalodon » au début de l'année 2014 sur le label Spinnin' Records, avant de se faire remarquer avec « Burn », en collaboration avec DallasK, qui atteint la première place du top 100 réalisé par le site spécialisé de musique électronique Beatport. Adoubé par Tiësto, qui l'introduit lui-même lors de l'Ultra Music Festival se tenant à Miami tous les ans depuis 1999, il connaît un nouveau succès à l'international en 2015 avec « Memories », en collaboration avec Bassjackers et SIrah. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2019