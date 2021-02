Biographie

Né à Watford en 1993, le britannique Olajide Olatunji se fait un nom sur YouTube, mêlant commentaires de jeux vidéos, interactions avec ses fans et titres satiriques comme "Heskey Time" ou "Sweaty Goals" avec Randolph avant d'adopter l'alias de KSI sous lequel il publie le livre KSI: I Am a Bellend et le single "Lamborghini (featuring P-Money)" en 2015 puis le maxi Keep Up en 2016. Affinant dès lors sa plume, le MC livre le maxi Disstracktions en 2017 tandis qu'il consacre de plus en plus de temps à la boxe, ses conflits avec d'autres YouTubeurs comme l'américain Logan Paul allant jusqu'à se régler sur le ring. Suite à New Age, premier long format avec Randolph, KSI signe chez RBC Records, livrant son premier album solo en 2020 sous le titre Dissimulation. © TiVo