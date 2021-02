Biographie

Le premier album de KT Tunstall, le brillant Eye to the Telescope, sort au Royaume-Uni en 2005. L'album fait la part belle à sa voix mélancolique, son attitude effrontée et son écriture directe, qui lui valent des comparaisons avec Dido, Fiona Apple et Kate Melua. Après la sortie de son disque, la chanteuse part se produire dans toute l'Europe, elle apparaît même dans des concerts de Joss Stone et chante avec Oi Va Voi. Eye to the Telescope sort aux États-Unis en février 2006. KT Tunstall's Acoustic Extravaganza suit à l'automne, il comporte des titres acoustiques (anciens et nouveaux) enregistrés à la période des fêtes de Noël de l'année précédente. Il inclut un DVD bonus des coulisses du concert. En 2007, KT Tunstall revient sur scène avec un album très pop, mais toujours aussi sympa, Drastic Fantastic. © Corey Apar /TiVo