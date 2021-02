Biographie

Né à Toulon en 1996, le producteur electro français Kungs se nourrit des multiples influences héritées de son noyau familial et découvre la musique électronique à l'adolescence, se découvrant au passage une prédilection pour la house, ses parties vocales proéminentes et ses mélodies chaleureuses. Publiant dès 2014 des remixes maison, Kungs ne tarde pas à décrocher des commandes officielles comme le "On My Way" de Axwell & Ingrosso, une première partie de David Guetta en 2016 ainsi qu'un hit récompensé avec son single "This Girl" avec le trio Cookin' On 3 Burners. La même année, Kungs publie son premier effort, Layers, achevant de l'installer auprès du grand public. Si 2017 est essentiellement marqué par le single "More Mess", 2018 voit Kungs revenir avec les titres "Be Right Here" et "Disco Night". © TiVo