Biographie

Crooner moderne, l'Américain Kurt Elling (né à Chicago le 2 novembre 1967) est l'un des plus éminents chanteurs de jazz de sa génération, capable d'embrasser un répertoire de ballades ou de se lancer dans une fantaisie scat. Signé en 1995 par Blue Note sur la foi d'une maquette, il enregistre cinq albums studio en dix ans pour le fameux label dont The Messenger (1997), This Time It's Love (1998) et Man in the Air (2003), plus Live in Chicago (2000). En 2006, il change pour le label Concord pour lequel il signe Nightmoves (2007) et un hommage aux chansons produites par John Coltrane et Johnny Hartman en 1963 (Dedicated to You: Kurt Elling Sings the Music of Coltrane and Hartman, 2009). Il partage son temps entre les studios, la scène et la vice-présidence de l'Académie nationale des arts et des sciences, qui produit la cérémonie des Grammy Awards, dont il remporte le prix du meilleur album de jazz vocal en 2009 pour ce même album. Il s'intéresse à un répertoire plus moderne et varié sur Passion World (2015) et collabore régulièrement depuis ses débuts avec différents groupes ou artistes dont Yellowjackets, Charlie Hunter, Fred Hersch, Till Brönner et Lee Ritenour. En 2016, l'album Upward Spiral résulte de son association avec le quartette du saxophoniste Branford Marsalis, dont la suite paraît en 2018 sous le titre The Questions. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018