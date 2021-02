Biographie

Né en Pennsylvanie en 1980, l'auteur-compositeur-interprète américain Kurt Vile forme The War On Drugs avec Adam Granduciel au mitan des années 2000, dévoilant notamment ses aptitudes de guitariste, avant de quitter le projet en 20008 pour se consacrer à une carrière solo, publiant Constant Hitmaker sensiblement au même moment que Wagonwheel Blues, album de la percée pour The War on Drugs. L'album, posant les bases de l'univers de Vile, initie une série d'albums remarqués, de Childish Prodigy (2009) à Bottle It In (2018) en passant par Wakin On a Pretty Daze (2013) ou Lotta Sea Lice avec Courtney Barnett en 2017, faisant de Vile l'une des têtes de file de la scène indie américaine. © TiVo