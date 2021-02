Biographie

Né le 19 mai 1968 à Los Angeles, Kyle Eastwood a grandi en Californie dans une ambiance très musicale. Fils aîné de Clint Eastwood, il se souvient des disques écoutés à la maison dès son enfance : Duke Ellington, Count Basie, Miles Davis. Élevé par des parents amoureux du jazz, cette musique a toujours fait partie de son environnement immédiat. Jusqu'à ses dix ans, c'était la seule musique qu'il écoutait et dont il connaissait l'existence. Depuis sa création en 1958, Clint Eastwood assistait régulièrement au Monterey Jazz Festival, qui se déroulait à une heure de route de la maison familiale. Très logiquement, ce rendez-vous permit à Kyle, jeune, de se rendre dans les backstages et de rencontrer d'immenses artistes tels Dizzy Gillepsie, StanGetz, Budy Rich, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan et beaucoup d'autres.Le premier souvenir musical de Kyle est l'image de son père lui montrant sur un piano comment jouer la ligne de basse à la main gauche sur un boogie-woogie tandis que lui-même jouait le solo à la main droite. Peu de temps après, il commençait ses leçons de piano.En 1982, il débute sa carrière publique en jouant son propre rôle dans le film Honkytonk Man, aux côtés de son père dans le rôle de son oncle. Ce premier contact et premier pas dans le septième art le conduit à étudier le cinéma et à s'inscrire à l'Université de Californie. Mais rapidement, il réalise que la musique et en particulier le jazz, est sa véritable passion.Énergique et pulsé, gorgé de swing, de rythmes puissants et de mélodies immédiates, le style de Kyle Eastwood, jazzman inventif et francophile, est ancré dans le jazz d'aujourd'hui. Instrumentiste émérite, contrebassiste et bassiste virtuose, il s'est splendidement révélé au fil des ans et il n'a pas fini de faire parler de lui.