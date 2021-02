Biographie

Kyo voit le jour au milieu des années 90, sous l’impulsion de quatre jeunes étudiants fans de rock. Malgré un premier album en 2000 et des concerts en première partie de David Halliday, le groupe ne trouvera le chemin du succès que 3 ans plus tard grâce au disque Le Chemin. Porté par l’engouement que suscite le single éponyme, ce second opus offrira à Kyo la notoriété qui lui faisait jusque-là défaut. Plus encore, une véritable « Kyomania » se dessine, résultat de la diffusion massive de plusieurs titres de l’album, à l’image de Dernière danse et Je cours. Avec plus d’un million de copies vendues, Le Chemin fait de Kyo l’un des groupes les plus populaires de France. Profitant de cette effervescence, la formation entre en studio en met en boite son troisième opus, 300 lésions. Plus orienté rock que le premier, ce disque sera une nouvelle fois un succès commercial, sans atteindre toutefois les sommets côtoyés par leur précédent effort. Devenu bankable, Kyo est sollicité par plusieurs artistes pour l’écriture de morceaux. Même Johnny Halliday fera appel à eux. Si le groupe prévoit de s’atteler à la composition d’un nouvel album, le projet prend du retard. Benoit Poher, le chanteur, et Florian Dubos, guitariste, ont formé de leur côté le groupe Empyr, qui propose un répertoire nettement plus influencé par le rock, voir le métal. Deux albums de cette nouvelle formation verront le jour. Pendant ce temps, Kyo reste sur le banc. Ce n’est qu’en 2014 que le disque repoussé maintes fois verra le jour. L’équilibre, 4ème opus de la formation, sort en 2014, suivi par une tournée hexagonale. NG/QOBUZ