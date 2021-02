Biographie

Trio féminin français axé autour de Lucie Lebrun (chant, saxophone), Élisa Paris (chant, percussions) et Juliette Saumagne (chant, violoncelle), L.E.J. apparaît sur la scène musicale française au milieu des années 2010 avec des pots-pourris de tubes du moment publiés sur YouTube, accumulant des millions de vues au fil des mois avec sa formule iconoclaste mêlant musique classique, chorale et culture urbaine. Si L.E.J. livre un premier effort en 2015 sous le titre En attendant l'album, essentiellement constitué de reprises et de leur premier titre maison, "La Dalle", il faut attendre 2018 pour que les trois jeunes femmes livrent leur première collection de matériel original, Poupées russes, recueil de compositions sophistiquées et ambitieuses porté par le single "La Nuit" et suivi en 2020 par Pas peur et son extrait "Tous les deux". © TiVo