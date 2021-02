Biographie

L'Entourloop est né en 2013 de la collaboration de The Architect et Deej'o, deux DJ et beatmakers de Saint-Etienne (Loire). Le duo pratique un turntablism qui puise grandement aux sources reggae et hip-hop. Ce style métissé qui rappelle autant Wax Tailor que Chinese Man, permet à L'Entourloop d'afficher très vite une centaine de dates de concert à son compteur. Fin 2014, L'Entourloop sort le single « Back in Town ». Ce début discographique est suivi en mai 2015 par la sortie de l'album Chickens in Your Town. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019