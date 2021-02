Biographie

Leon Russell est l'un des musiciens de studio les plus estimés de l'histoire du rock. Il a fait des apparitions sur une quantité incroyable de disques d'artistes légendaires tels que Jerry Lee Lewis, Bobby Darin, Phil Spector, Frank Sinatra, les Byrds et les Beach Boys. Son carnet d'adresse bien fourni a profité à son œuvre solo ; des musiciens comme George Harrison, Eric Clapton, Willie Nelson, plusieurs membres des Rolling Stones et d'autres encore ont aidé Leon Russel à apporter les finitions à ses albums au fil des ans. Auteur d'un agréable mélange de Southern soul, de gospel et d'interprétations au piano de chanteur compositeur, Leon Russell continue à enregistrer et à tourner dans les années 2000. © TiVo