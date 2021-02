Biographie

Ce groupe de pop lancé par Boom Desjardins en 1993, est réapparu en 2008 en formule trio, sans son fondateur, après avoir été révélé en 1999 au Québec. Un demi-million d’exemplaires des deux premiers albums de La Chicane, En Catimini (1998) et Disparu (2000), se sont écoulés et ont récolté une poignée de Juno et de Félix, aux galas de la musique canadienne, après leur sortie respective. Aujourd’hui, c’est avec deux anciens membres, Christian Legault et Éric Lemieux, rejoints par un nouvel auteur-compositeur-interprète, Matt Laurent, que La Chicane souhaite reprendre la route, parfois semée d’embûches, du succès. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015