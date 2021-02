Biographie

La Compagnie Créole propage sans prétention le son des Caraïbes dans une ambiance festive. Depuis le début des années 1980, le groupe antillais enchaîne les tubes sur fond de biguine, de zouk et autre soca. « Vive le Douanier Rousseau » (1983), « Le bal masqué » (1985) ou « Ma 1ère biguine-partie » (1987) sont universellement connus et indispensables de toute programmation tropicale. La Compagnie Créole fait preuve de sa longévité en 2008 avec un « O ! Oh ! Obama », en prise avec l'actualité. En 2009, le groupe participe à la quatrième saison de la tournée Âge tendre et têtes de bois, aux côtés d'autres idoles intemporelles. Pour l'album En Bonne Compagnie, paru en 2012, la troupe ré-enregistre ses plus grands succès avec la participation de Colonel Reyel, Hugues Aufray ou Patrick sébastien. En 2015, trente-cinq ans après ses débuts, la joyeuse troupe célèbre les Carnavals du Monde avec un nouveau tube, « Viva la fiesta ». © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015