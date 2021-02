Biographie

La chanteuse et guitariste Agnès Gayraud, née à Tarbes, sort son premier EP Super Mystère en 2009, embryon de son style en développement. Moitié anglais moitié français, la sensuelle Féline joue déjà avec les langues. L’artiste n’est d’ailleurs pas seulement musicienne, mais aussi agrégée de philosophie et normalienne. Elle fit sa thèse sur « La critique de la subjectivité et de ses figures chez T.W.Adorno », philosophe qui s’est beaucoup penché sur la notion d’industrie culturelle et de musiques actuelles. Jeune femme cultivée, Agnès Gayraud choisit le nom de La Féline en hommage au film d’horreur éponyme de 1942 réalisé par le français Jacques Tourneur, et s’inspire beaucoup du personnage incarné par Simone Simon, notamment de son caractère austère. A côté de tout cela, il y a un blog, Moderne, c’est déjà vieux où l’on partage les coups de cœur et les découvertes de Mademoiselle Gayraud.Puis paraît son premier album Wolf & Wheel en 2011 sur le label Balades Sonores où l’on découvre plus amplement sa voix blanche et éthérée mais aussi des titres pop-rock ciselés comme David. L’année suivante sort l’EP Echo où elle reprend notamment une comptine du XVIIIème siècle, Le Roi a fait battre tambour, chanson douce et poétique. C’est en 2014 que l’on découvre son LP Adieu L’enfance, très révélateur, qui parle « du temps : de l’époque, de notre souhait peut-être dépassé d’être modernes, de celui qui passe (La Ligne d’horizon), perdu (Dans le doute)… et d’une certaine tristesse enfantine à laquelle j’aimerais dire adieu », précise La Féline. Toujours à la recherche de nouveaux horizons, l’artiste française aux goûts éclectiques travaille pour sa musique avec des artistes aussi différents que Christophe ou Mondkopf. © HR/Qobuz