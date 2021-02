Biographie

La prestation, magnifiquement bien mise en scène, de La Femme aux Victoires de la Musique 2014, et leur prix Album révélation pour Psycho Tropical Berlin, les a propulsé comme l’un de groupes électro-chanson française qui marque leur temps. Leur mise en scène est grandiose : Dans les années 2000, il y a eu une grosse crise d'identité visuelle parmi les groupes français raconte Marlon, co-fondateur du groupe. On veut renouer avec le showbiz des années 1970-1980, la magie, le délire, les putes et la coke. Beaucoup prennent malheureusement cela pour de la prétention, mais c'est du second degré. Leur histoire est une histoire de copains de lycée à Biarritz, Marlon et Sacha. Quand on regardait les groupes à la télé, dans les années 2000, on se disait qu'on était tout à fait capables de faire mieux, explique Marlon, qui tient les claviers et le chant dans le groupe. Après le bac, on s'est lancés dans la composition de titres sur ordinateur. On les a mis sur Internet, les retours étaient bons, alors on a créé le groupe avec deux amis et trouvé une chanteuse sur le Web. On a été clair avec eux : il faut être prêt à s'investir à 100 %, car on veut aller très loin. Etre le meilleur groupe français... En 2010, sans attendre d'avoir un disque, le groupe part jouer aux Etats-Unis. Au départ pour 7 concerts, explique Marlon. Mais, grâce à une chouette fille là-bas, nous en avons fait 24. Nous avons alors sorti la chanson « Sur la planche » et, à notre retour en France, le buzz a pris. Nous avons été contactés par plusieurs maisons de disques, mais nous avons préféré enregistrer nous-mêmes notre album et tout gérer. Et grâce à un ratissage du terrain en règle - 300 concerts en trois ans -, Psycho Tropical Berlin s'est vendu à 30 000 exemplaires. Ainsi, enfantée par deux copains de lycée de Biarritz, Marlon et Sacha, ce groupe au drôle de nom, mystérieux et sexy, La Femme, n'a, au jours de leur « Victoire », que quatre ans d'existence et 23 ans de moyenne d'âge. On ne va pas dire qu'on est étonné d'avoir une Victoire, comme d'autres, puisqu'on a tout fait pour l'obtenir. Là encore, depuis la cérémonie, j'ai lu qu'on était des cons prétentieux. On n'est pas comme ça, mais je préfère ça que de rentrer dans les clous et être faux-cul. racontent t-ils dans Le Parisien au lendemain de leur Victoire.Après l’excitant Psycho Tropical Berlin qui les a révélé, La Femme livre un deuxième album de plus d’une heure et dix minutes tout aussi protéiforme et tout aussi inclassable baptisé Mystère qui parait en septembre 2016. La mode est certes aux groupes aux influences souvent antagonistes de prime abord, mais dans ce registre, La Femme explose une fois de plus les frontières, dynamite les genres et recolle les lambeaux de corps de toutes ces victimes à sa façon. L’ADN reste un savant mélange de surf music, de new wave 80’s et rock yéyé mais on croise également ici des sonorités inédites comme du folk français médiéval (Le vide est ton nouveau prénom) ou des rythmes arabisants Psyzook). A l’arrivée on pense toujours à une sorte de carambolage entre Suicide, le Velvet, Eli et Jacno, les B-52’s et Dutronc, une fiesta jouissive qui ne se pose pas de question et fonce dans le tas. Avec Mystère, les deux hémisphères du cerveau de La Femme, Marlon Magnée et Sacha Got, ont conçu un disque riche (16 titres !) et fou dans lequel il fait bon s’abandonner. © Qobuz