Biographie

Né Laouni Mouhid à Trappes en 1981, le rappeur franco-marocain La Fouine apparaît au début des années 2000, livrant un premier single ("J'avance") avant de purger une peine de prison et de revenir à la musique en participant au concours Max de 109 de Skyrock, notamment avec son titre "Manque d'argent". Signé chez Sony et suite à la tape Planète Trappes, Vol. 1, le MC livre son premier album en 2005 sous le titre Bourré au son, initiant une série de succès illustrant notamment son amour pour la scène américaine, de Aller-Retour (2007) à Nouveau monde (2016) en passant par les numéros un français La Fouine vs Laouni (2011) et Drôle de parcours (2013). En 2020, La Fouine revient avec Bénédictions, septième effort solo porté par le single "Colorés". © TiVo