Biographie

Chanteuse/auteur/compositrice française, La Grande Sophie cultive un univers folk pop rock qui lui sied à ravir et parvient à se démarquer de ses pairs grâce à sa voix atypique, ses arrangements de guitares, et ses textes empreints d’une certaine originalité. Sophie Huriaux naît à Thionville, en Moselle, en 1969 puis grandit à Port-de-Bouc dans le sud de la France. Elle y développe tôt un intérêt pour la musique et notamment pour la guitare, et forme un gorupe de rock alternatif avec son frère et son voisin. Une aventure musicale qui ne durera qu’un temps puisque la grande Sophie se retrouve ensuite à Marseille à étudier aux Beaux-Arts. Peu convaincue par ses études, elle reste fidèle à son amour de la musique et chante régulièrement dans les rues de la ville. Elle trace peu à peu son propre chemin, rencontre des artistes tels que Louise Attaque ou les Têtes Raides et déménage finalement à Paris en 1995. La Grande Sophie ne se décourage pas et se produit régulièrement sur de nombreuses scènes différentes et participe même au Printemps de Bourges et aux Francofolies de La Rochelle. Finalement elle sort son premier album La Grande Sophie s’agrandit en 1997 sur le label indépendant Les Compagnons de la Tête de Mort. Le disque permet de découvrir son univers séduisant fait de folk pop rock artisanale. 2000 est une année charnière puisque la jeune artiste signe chez Sony Music et y enregistre un nouveau disque, réalisé par Phil Délire (Noir Désir, Alain Bashung), qui s’intitule Le Porte-Bonheur et est publié en 2001. La musique sophistiquée contenu sur l’opus lui rapporte un certain succès. Et si c’était moi sort ensuite en 2003 chez Universal. Porté par les singles Du courage et Devenir grand, l’album rencontre un franc succès et est suivie par une grande tournée à travers la France. Ses prestations lui vaudront de remporter une Victoire de la musique dans la catégorie « Révélation scène de l’année ». Fort de ce succès elle enchaine rapidement avec un nouveau disque qui sort la même année et prend le nom de La Suite…. Après un Zénith, elle décide de faire un clin d’œil à ses débuts de musicienne de rue et organise la tournée Toute seule comme une grande pendant laquelle elle se produit, en solo, dans une série de petits concerts acoustiques. Un album très personnel voit le jour en 2009 : Des Vagues et des Ruisseaux voit la chanteuse changer de registrer et s’éloigner quelque peu du rock pour se concentrer sur une écriture plus sensible et plus axée chanson française. Ce virage est confirmé en 2012 avec la sortie du disque La Place du Fantôme qui remporte une Victoire de la musique dans la catégorie « album de chanson de l’année ». Son retour se fait en 2015 grâce à l’album Nos histoires, précédé de la sortie du single Maria Yudina. Du haut de son mètre 78, La Grande Sophie continue d’impressionner. © LG/Qobuz