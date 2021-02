Biographie

Groupe de pop/rock espagnol très estimé, La Oreja de Van Gogh est aussi l'un des groupes qui connaît le plus gros succès commercial, chacun de leur album ayant été vendu à environ un million d'exemplaires dans le monde entier. Dirigée par une guitare électrique et un clavier, leur musique est facile d'écoute et accessible, tout en étant construite de façon élaborée et singulière, accompagnée de textes qui traitent généralement de la complexité des relations. Xabi San Martín, Pablo Benegas, et Amaia Montero sont les principaux compositeurs du groupe. © Jason Birchmeier /TiVo