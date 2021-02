Biographie

On avait connu le nuts rock, Le Hip'n'B, le rapcore... autant d'alchimies musicales nées de la fusion entre deux styles parfois aux antipodes l'un de l'autre. Il faudra désormais compter avec le pungle puisque c'est ainsi que les altermondialistes de La Phaze considèrent leur propre genre. Mélange de punk (pour le côté insoumis) et de jungle (pour le côté scratching) ; la musique de La Phaze est une forme de point de jonction entre les riffs rebelles et agressifs du et le flow d'un hip-hop contestataire délayé au fil d'albums engagés comme Pungle Roads ou Fin de Cycle. Psalms & Revolution en 2011 est surtout orienté sur le rythme, La Phaze se rapprochant toujours plus d'un son electro rock. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015