La Roux n’est pas un artiste mais deux. Ce duo anglais d’électro-pop est fondé par la chanteuse et claviériste Elly Jackson et Ben Langmaid. Leur premier simple Quicksand sort en 2008 sur le label indépendant Kitsuné Music qui attire l'attention de Polydor. Il signe alors avec le duo. En mars 2009, In for the Kill se classe n°2 des ventes en Angleterre tandis que le groupe se produit aux côtés de Lilly Allen lors de sa tournée en mars 2009. Le premier album éponyme sort en juin 2009 et reprend les titres phares du duo. Il est sacré triple disque de platine et se vend à deux millions d’exemplaires marquant la consécration du duo qui se rend en tournée au Canada, en Australie, au Royaume-Uni ou encore en Irlande. Avec son style excentrique, la fille de l’actrice Trudie Goodwin impose sa marque dans un univers musical qu’elle juge stéréotypé. Cependant La Roux se fera discret pendant cinq ans avant de revenir sans Ben Langmaid avec Trouble in Paradise, mélange d’influences disco, new wave et électro. Décrit par Elly Jackson comme de «l'étrange disco de science-fiction du début des années 80 » cet album solo reflète les aspirations musicales de la chanteuse seule. © TDB/QOBUZ