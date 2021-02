Biographie

La légèreté comme maxime, la guitare comme fer de danse, il y a maintenant plus de 13 ans que La Rue Kétanou distille son authenticité sur scène comme sur CD. Loin des paillettes et des mondanités, le groupe remet au gout du jour une certaine idée de la chanson française. Une musique sans artifice, sincère, second degré, a mille lieux des préfabriqués du top 50. Il faut dire que La Rue Kétanou ne sort pas d’une téléréalité mais bien, comme son nom l’indique, de la rue. Florent Vintrigner, Mourad Musset et Olivier Leite se rencontrent sur les planches d’un théâtre, avant de produire un spectacle musical qu’ils jouent ici et là, de la rue donc, aux squats, et à peu près partout où ils trouvent un public. C’est la rencontre du groupe Tryo qui fera passer la petite formation des trottoirs aux scènes les plus prestigieuses. Tryo sera tellement séduit par La Rue Kétanou qu’il produira son premier album. En attendant les caravanes sort en 2000 et propulse le groupe sur les scènes de France, à la conquête de son public. 2 ans plus tard, Y’a des cigales dans la fourmilière voit le jour. Le succès commercial est au rendez-vous, et permet à La Rue Kétanou d’envisager un avenir serein. Le public est séduit par ce mélange de musique Tsigane et de chanson française inspirée, dans la lignée de Renaud. Mais c’est véritablement sur scène que le groupe prend toute sa dimension. Venant du théâtre, là où tout a commencé, c’est sur les planches qu’il s’épanouit. Cette relation privilégiée avec le public et la scène sera immortalisée en 2003 avec l’album live Ouvert à double tour. Pas du genre à rester en place, la formation décide de s’accorder une pause pour s’atteler à divers projets, comme T’inquiète Lazare ou Mon côté punk. La Rue Kétanou ne fera son retour sur disque qu’en 2009, avec A contresens. S’ils restent fidèles à leur son, ils explorent également d’autres voies comme le reggae ou le rock. Accompagné d’un orchestre, La rue Kétanou sort un nouveau live en 2011 : La Rue Kétanou et le Josem. Début 2014 sort leur 6ème opus, Allons voir, un disque plus posé que les précédents, tout en restant fidèle au style et à la décontraction qui a fait la renommée du groupe.