Biographie

Le groupe de rap francophone La Smala s'est formé en 2007 à Bruxelles. Les cinq rappeurs et le beatmaker se font connaitre en 2009 par le mix On Est La La - Vol. 1 distribué gratuitement sur internet. Les volumes 2 et 3 sont livrés respectivement en 2010 et 2012. En 2014, La Smala sort son premier album Un Murmure Dans Le Vent. Signé par Sony (Belgique), La Smala sort en avril 2015 l'album Un Cri Dans Le Silence. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015